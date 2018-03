EXIL : interview de l'éliminé du 2è duel (Ep.3)

L’émotion est à son comble pour cette aventurière qui vient livrer ses premières impressions après le duel. Cette aventurière reste fière de la femme qu’elle est devenue et elle le doit beaucoup à Koh-Lanta, le souligne-t-elle. Et c’est sa vraie victoire. Cette aventurière, qui a gagné le premier duel de la saison contre Chantal, a affronté la dernière éliminée de la tribu des Jaunes, Raphaële. Seule la gagnante peut regagner L'île de l'exil et espérer réintégrer l'aventure après la réunification. Ce soir Julie, éliminée à la première épreuve d’immunité de la saison, s’est opposée à la troisième éliminée des Jaunes, Raphaële, lors du dernier conseil. Et c’est Raphaële qui remporte ce deuxième duel. Julie a prouvé par son endurance et son courage qu’elle avait toute sa place parmi les meilleurs mais doit quitter définitivement l’aventure.