EXIL : Nouvelle annonce qui change tout (Ep 5)

Cette aventurière a remporté le duel et par conséquent reste sur l’île de l’Exil et attend le prochain éliminé pour l’affronter à un nouveau duel. Mais Denis Brogniart a une annonce à faire à Raphaële : le feu. L’humidité est de plus en plus présente sur le camp de l’Exil et l’animateur offre le feu qui s’est éteint par la pluie battante de ces dernières heures. Un poids en moins pour cette endurante… Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018