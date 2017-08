Fabian « Je suis comme le roseau, il plie mais ne craque pas »

Fabian 47 ans vit en Suisse. Il le dit lui-même « Je suis un survivant ». Fabian est né en Uruguay et a été placé chez sa grand-mère biologique qui l’a placé dès sa naissance dans un poulailler dans lequel il a passé toute sa petite enfance. Sa mère adoptive a récupéré un enfant qui ne marchait pas, qui ne parlait pas. Son enfance et son histoire hors du commun ont fait de lui un homme fort qu’il est aujourd’hui. Son tatouage sur le visage symbolise le passage de l’enfance à l’adolescence. Ce signe extérieur freine les personnes et ceux qui passent le cap, Fabian leur reconnait le mérite de s’attarder sur eux. En participant à Koh-Lanta Fidji, Fabian veut prouver à ses enfants que rien n’est impossible dans la vie. Fabian a un mental d’acier, il ne lâche jamais !