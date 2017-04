Face à face des ambassadeurs : Sandro, l’embobineur professionnel !

C’est l’heure du grand affrontement des ambassadeurs. Mathilde et Sandro sont les deux aventuriers désignés par l’équipe adverse. Ils auront le temps nécessaire pour parler de leur équipe et de leur aventure. Mais pour rappel, leur mission première est de se mettre d’accord sur le nom d’un aventurier à éliminer, soit rouge, soit bleu. S’ils n’arrivent pas à trouver un accord, Denis Brogniart procédera à un tirage au sort entre les deux ambassadeurs. Celui ou celle qui tirera la boule noire sera éliminé sur le champ. La discussion commence entre les deux ambassadeurs. Sandro prend tout de suite la main et essaye de manipuler la jeune Mathilde. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.