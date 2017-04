Félicie se sent mal…

Chez les bleus, le moral est en berne. Dans la nuit, une averse tropicale a dévasté le camp des Takeo et la pluie continue de tomber dans la journée. Félicie a un gros de blues. La fatigue, la faim et les mauvaises conditions climatiques n’améliorent en rien la vie sur le camp. Malgré le soutien de ses coéquipiers, le moral de Félicie fluctue. Physiquement, elle est faible et fait un petit malaise… Mathilde réagit tout de suite et surélève ses jambes. Cette baisse de régime n’est pas de bon augure à l’approche du conseil. Mais Brahma aussi accuse le coup. Rien n’est encore joué ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.