Une pluie diluvienne s’abat sur le camp réunifié en pleine nuit ! Les aventuriers se réveillent et ne pensent qu’à une chose : protéger le feu. Les choses ne se passent pas comme prévu et les feuilles de bananier posées au-dessus s’enflamment, menaçant de tout brûler sur son passage. Heureusement que Romain s’improvise pompier et parvient à vite contenir l’incendie ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 8).