Finale de l'épreuve de dégustation ! Qui remporte la récompense ?

La première manche de cette épreuve de confort est remportée par deux aventuriers hors pair : Fabian et Magalie. Cette dernière s’est surpassée, n’éprouvant pas vraiment un grand appétit pour ces insectes. Fabian a choisi Mélanie comme co-équipière de Magalie. Magalie choisit Marguerite comme co-équipière de Fabian pour découvrir et déguster à tour de rôle ce deuxième plat. C’est la finale de cette épreuve mythique : qui va arriver à engloutir un ver coco, une mante religieuse, un cafard… et autres insectes très peu appétissants ? Qui remportera cette épreuve mythique de Koh-Lanta ? Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 9).