Finale de l'épreuve d’immunité : qui sera intouchable au conseil ?

Les aventuriers viennent de s’affronter à la première étape de l’épreuve d’immunité : le parcours du combattant. Ce sont les deux finalistes qui vont devoir s’affronter pour la dernière étape de l’épreuve d’immunité : Mélanie et Romain. Le premier qui réussira à empiler en superposant quatre supports et quatre boules à l’aide d’une fourche, soit huit éléments en équilibre, remportera l’immunité. Celui ou celle qui gagne sera intouchable au conseil. Attention : 3, 2, 1… Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).