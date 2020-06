Koh-Lanta : Claude : « Je suis prêt à faire une quatrième aventure »

En savoir plus sur Denis Brogniart

Claude est l’un des cinq héros de Koh-Lanta : l’île des Héros et il a marqué cette saison par ses prouesses sportives et son mental d’acier. Bon joueur, il revient sur le parcours de Naoil et la félicite pour sa victoire amplement méritée. Claude profite de cette interview pour revenir sur le soutien sans faille qu’il a reçu depuis le début de la diffusion de l’émission. Très fier, il estime que ce soutien vaut bien plus que le titre final et les 100 000 euros. Aventurier dans l’âme, il révèle être prêt à repartir pour une quatrième saison. Retrouvez plus d’interviews sur MYTF1.