Les deux finalistes font leur entrée au conseil

Les membres du jury final sont au complet ! Ils sont neuf en tout : Marvyn, Sébastien, Fabian, Maxime, Mélanie, Romain, Marguerite, Sandrine et Magalie. Ils vont devoir voter et choisir qui sera le gagnant ou la gagnante de cette saison de Koh-Lanta. Mais d’abord, il est temps d’accueillir les deux finalistes : Tiffany et André ! Denis Brogniart raconte aux membres du jury comment s’est déroulée cette incroyable épreuve des poteaux. Il révèle qu’André a gagné les poteaux avec moins d’une seconde d’avance sur Tiffany et Magalie. Extrait REPLAY de la finale de KOH-LANTA FIDJI du 15 décembre 2017