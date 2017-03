Des « fourmis » Rouges en manque de complicité

Chez les rouges, tout le monde a un rôle bien précis et le camp marche à la baguette comme dans une véritable fourmilière. Mais derrière l’apparente cohésion et l’efficacité du groupe, il y a peut-être un manque d’unité et de complicité. Au bout de 8 jours d’aventure, les aventuriers rouges n’ont pas l’impression de se connaitre, d’avoir créé des liens. Manuella ne préfère pas dévoiler sa sensibilité trop tôt pour ne pas qu’elle la desserve par la suite. Clémentine est sur la réserve aussi pour ne pas montrer son caractère impulsif et éviter de faire des vagues. Sébastien se rend bien compte que chacun est sur la retenue pour éviter une éventuelle élimination. Franck, lui, y va franchement et avoue qu’il ne s’entend avec personne et qu’il a du mal à s’intégrer. Le camp rouge fonctionne bien mais l’appui et le soutien psychologique est important dans Koh-Lanta. Se connaitre c’est mieux pour s’apprécier. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.