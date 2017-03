Franck, le pêcheur aguerri !

Les Bokor sont toujours 7 et ils vont accueillir un invité surprise. Franck va relever sa nasse et découvre un beau poisson ! C’est la première prise de Franck et il est fier de la montrer à toute l’équipe ! Sans harpon, Franck a pêché du poisson à Koh-Lanta. Les rouges vont pouvoir bien manger ce soir. Franck est devenu le héros du jour avec son poisson. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.