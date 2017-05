Frédéric fait une gaffe et ruine une stratégie !

Après l’épreuve d’immunité, Claire est maintenant hors de danger. Elle a remporté l’épreuve après un duel final contre Mathilde. Au retour sur le camp réunifié, Frédéric est stressé, il vient de commettre un impaire. Il a confié le plan des garçons à Mathilde : faire sortir Kelly et faire sauter le collier de Clémentine. Il réalise qu’il a fait une gaffe. C’est une surprise pour les filles qui pensaient que tout le monde allait voter au mérite comme convenu et donc voter contre Marjorie, la plus fatiguée. Elles sont déçues et pensent même à éliminer un garçon ! Et leur choix se porterait sur Corentin, le garçon le moins actif selon elles. Alors, quel sera le choix des aventuriers au conseil ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.