Frédéric, nouveau stratège du groupe ?

Ce matin, les naufragés en sont au deux tiers de l’aventure. Il n’y a plus de rouges, plus de bleus, juste des filles et des garçons. Les relations sont cordiales mais la partition est bien visible. De son côté, Frédéric a affiné sa stratégie. Il veut faire d’une pierre deux coups : éliminer Kelly, qui a déjà un vote contre elle, et faire sauter le collier d’immunité de Clémentine ! Il va en informer Claire, son alliée depuis toujours. Il veut mettre son plan à exécution avec l’aide des garçons et de Claire. Le vent tourne vite au Cambodge. On passe du vote au mérite au vote stratégique anti-Kelly et anti-collier ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.