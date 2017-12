Grosse émotion ! Les aventuriers voient leurs proches arrivés !!

André vient de revenir dans l’aventure ayant battu Maxime au duel. Tous les cinq, Magalie, Sandrine, Tiffany, Marguerite et maintenant André sont sur le même pied d’égalité pour disputer ce dernier jeu de confort. Qui dit jeu de confort, dit dernière récompense. La règle est simple : pour pouvoir partager la récompense avec leur proche, il faut gagner l’épreuve d’aujourd’hui. La gagnante ou le gagnant de cette épreuve se verra rejoindre avec son proche une maison rien que pour eux face à l’océan avec piscine à débordements et une chambre de rêve. Enfin tout pour être heureux le temps d’une soirée et d’une nuit avec diner aux chandelles… Qui remportera ce jeu de confort ? Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).