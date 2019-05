La Guerre des Chefs - Qui a été éliminé ce 24 mai ?

Koh-Lanta possède cette magie qui vous fait jubiler sur votre fauteuil. Comment un groupe peut-il oublier l'essentiel ? Comment un groupe peut-il se croire à ce point invincible qu'à aucun moment il n'envisage que l'un d'entre eux peut être en possession du collier. Quand on oublie l'essentiel, on prend cher. Et ce n'est pas l'aventurier qui au final en fait les frais qui nous dira le contraire. Découvrez l'interview exclusive de l'anventurier éliminé... Bonus de l'émission Koh-Lanta du vendredi 24 mai.