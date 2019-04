Le maillon faible a fini par sauter.... Dans une équipe rouge de plus en plus diminuée, il a fallu faire un choix stratégique. Un dilemme était pourtant présent : Que et qui privilégier ? L'amitié ou la possibilité d'aller plus loin dans l'aventure. Au moment où la réunification arrive, il faut être malin et finalement laisser son "coeur" de côté. Découvrez l'interview exclusive du conquième éliminé de la saison.