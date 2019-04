La Guerre des Chefs - Qui a été éliminé le vendredi 26 avril 2019 ?

Ce soir, les candidats de Koh-Lata ont dû faire face à la mythique réunification. Plus de jaunes, plus de rouges, plus de bleus et plus de chefs ! Mais il reste une ultime mission : les ambassadeurs ! Défendre les membres de son équipe et tomber d'accord sur le nom de la personne qui verra son aventure s'arrêter brutalement... Alliance des plus forts face aux plus faibles. Alliance des plus faibles face aux plus forts. Qui sortira vainqueur de ce match fratricide ? Découvrez l'interview exclusive du septième éliminé de la saison.