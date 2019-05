L'heure de l'élimination a sonné.... La réunification a eu lieu aux îles Fidji. Jaunes, bleus et rouges vivent désormais ensemble. De nouvelles alliances se créent au détriment des anciennes. Les anciens rouges ne sont plus que deux et se sentent plus que jamais en danger. Qui quittera l'aventure ce soir ? La réponse en images. Extrait de l'émission Koh-Lanta du vendredi 3 mai.