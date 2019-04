La Guerre des Chefs - Les ambassadeurs nouvelle formule, du stress x 3 !

C'est déjà compliqué quand on est deux... Alors parlementer quand on est trois devient une leçon de négociation. Dans le prochain épisode de Koh-lanta, la Guerre des Chefs, l'heure de la réunification a sonné. Avant de perdre défitivement leur statut et leur bracelet d'immmunité, les chefs des trois équipes se retrouvent pour le rendez-vous des Ambassadeurs. Denis Brogniart, nous explique, en exclu pour MYTF1, les nouvelles règles.