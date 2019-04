Testé et approuvé ! Nouveau jeu d'immunité cette saison. Les chefs vont devoir viser quatre statuettes avec des cibles façonnées par les autres membres de l'équipe. Mais pour façonner ces projectiles, il faut deux ingrédients de choix : la fibre de coco et la boue... Et qui dit boue, dit plongeon dans la boue, l'une des épreuves mythiques de Koh-lanta revisitée.