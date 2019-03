La guerre des chefs - Emission 2 : Découvrez la nouvelle régle des récompenses

Attention, Koh-Lanta sera diffusé jeudi 21 mars et non vendredi 22 mars. A l'occasion du tout premier jeu de confort de la saison, le très emblématique : "les pierres sous l'eau", Denis Brogniart nous présente les nouvelles règles des récompenses. Il y aura deux récompenses pour ce jeu de confort et le chef de la tribu qui gagnera ce premier jeu devra choisir entre le kit de pèche ou un toit étanche et des lentilles. Un choix cornélien puisque le chef de la tribu devra choisir le confort qui plaira au plus grand nombre des aventuriers de sa tribu sous peine de créer des tensions. L'équipe arrivée deuxième recupèrera automatiquement le second confort.