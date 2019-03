Attention, Koh-Lanta sera diffusé non pas jeudi 21 mars et non vendredi 22 mars. Préparez-vous pour un deuxième épisode où les tensions sont déjà exacerbées. Et découvrez en avant-première une toute nouvelle épreuve d'immunité : "les bagnards". Une toute nouvelle épreuve testée par Denis Brogniart. Vous êtes prêt ? Rendez-vous le 21 mars à partir de 21 heures sur TF1.