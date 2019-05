La Guerre des Chefs : mémoire et agilité pour une épreuve inédite (Emission 10)

Cette semaine dans Koh-Lanta, Une toute nouvelle épreuve d'immunité. Aveuglé et attaché à une corde, les aventuriers de Koh-Lanta vont devoir, au toucher, mémoriser un puzzle composé de formes de taille et de motif différents et le reproduire. Tout ça le plus rapidement possible. Ils ne sont plus que 10 rescapés. A la fin de cette épreuve, un seul sera sauvé et pourra poursuivre l'aventure sans passer par la case Conseil. Pour les autres.... ! Bonus de l'émission Koh-Lanta du vendredi 10 mai 2019.