La guerre des chefs : première épreuve d'immunité individuelle (Emission 7)

Qui dit nouvelles règles, dit nouvelles épreuves. Vendredi, les candidats pourront choisir entre deux épreuves. La première est assez facile dans sa conception mais, compliquée pour les bras, les épaules et les trapèzes. Il faut tenir en équilibre sur deux disques et tenir la position le plus longtemps possible pour tenter de remporter le totem. Sur cette épreuve d'immunité, une alternative sera proposée. Soit ils restent dans cette même position, soit ils préfèrent opter pour une deuxième épreuve, une épreuve de vitesse. A quelques mètres d'eux se trouve un poteau. Ils devront passer des obastacles pour espérer être le premeier à toucher ce poteau. Le gagnant remportera un collier individuel qui ne pourra servir qu'au conseil du soir. Contrairement au totem, ce collier est cessible. Celui ou celle qui le gagnera pourra soit le donner, soit le jouer pour lui. Bonus de Koh-Lanta du 26 mai 2019.