Grande nouveauté pour cette nouvelle épreuve d'immunité : une structure métallique sur laquelle il va falloir poser onze pièces de bois . Mais l'épreuve se complique quand on sait que cette arche sera mobile, tenue par des cordes qu'il faudra tendre au maximum pour tenter de maintenir l'arche la plus iimmobile possible...Une épreuve où la concentration et l'équilibre seront mis à dure épreuve.