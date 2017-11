La guerre entre jeunes et anciens est déclarée … Les premières minutes de l’émission 12

VENDREDI 24 NOVEMBRE – Aux Fidji, les aventuriers ont été associés en binômes. Ce qui a perturbé les alliances en place. Maxime et André se sont sentis menacés. Pour se sauver, les jeunes se sont une nouvelle fois rebellés en prenant leur destin en main. Leur objectif de sortir Marguerite et Romain associés en binôme. Mais Romain avait en sa possession un collier d’immunité qu’il a sorti au moment du conseil, à la grande surprise de tous. Du coup, les votes se sont portés contre le binôme Maxime et André. Le coup de bluff des jeunes sur le camp blanc pour éviter la sortie de ce collier par Romain a complètement échoué. Après ce conseil, la rupture est définitivement consommée entre jeunes et anciens. Les représentants des deux générations ont atteints un point de non-retour. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).