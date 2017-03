Hada, piégée par sa propre stratégie ?

Les bleus ont perdu l’épreuve d’immunité et vont devoir éliminer l’un d’entre eux ce soir au conseil. Hada se sent en danger. Yves essaye de convaincre Frédéric de voter contre elle mais ce dernier est encore indécis. Hada va alors s’essayer à la stratégie et dire à Mathilde que Kelly et Frédéric envisagent de voter contre elle pour faire sauter son collier d’immunité. Dans le doute, Mathilde questionne Frédéric sur son intention de voter contre elle et s’aperçoit qu’il n’a pas du tout dit ça à Hada. Les Takeo décident alors de se réunir pour en parler tous ensemble. Comme souvent chez les bleus, le ton ne tarde pas à monter… Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.