Inédit ! Maxime ou André ? Qui reviendra dans l’aventure vendredi 8 décembre ?

RENDEZ-VOUS 8 DECEMBRE A 21H – Il n’y aura pas d’émission vendredi 1er de Koh-Lanta, il va falloir patienter jusqu’au 8 décembre !! Pas de panique, MYTF1 vous offre en exclusivité cet extrait en avant-première !! Mélanie a dû quitter l’aventure en raison d’une blessure à la jambe. Une sortie médicale qui permet à Maxime ou à André de revenir dans l’aventure. André et Maxime vont disputer un duel pour savoir qui de ces deux aventuriers revient dans l’aventure. Pour André et Maxime, l’heure du duel fatidique. Les deux hommes ont rendez-vous avec leur destin. Ils sont prêts à se battre pour saisir cette chance unique aux portes de l’orientation. Revenir au sein de la tribu blanche composée de Tiffany, Magalie, Marguerite et Sandrine. Qui de Maxime ou André fera son come-back dans l’aventure ? Celui qui sortira vainqueur de ce duel, pourra de nouveau prétendre au titre de grand gagnant de Koh-Lanta….RENDEZ-VOUS VENDREDI 8 DECEMBRE pour connaître la suite de l’aventure Koh-Lanta Fidji. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).