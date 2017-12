Exclusif ! Interview d’André, finaliste de Koh-Lanta Fidji (SPOILER)

Cette saison, André n’aura laissé personne indifférent. André est aussi prêt à en découdre car le benjamin de l’aventure revient de loin. Mais il a su rebondir et saisir sa chance. Bon vivant, apprécié de tous, le débonnaire benjamin de l’aventure a tissé des liens d’amitié forts avec ses partenaires. Mais aussi avec certains de ses adversaires. Clown à ses heures, et compétiteur aguerri et acharné, André s’est imposé là où on ne l’attendait pas. Comment a-t-il vécu cette aventure ? Il nous dit tout. Son interview en exclusivité sur MYTF1