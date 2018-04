Jeu de confort : d’un pas sûr et décidé, vous avancerez vers la victoire (Ep.5)

Les deux équipes vont disputer leur premier jeu de confort sous leur nouvelle couleur. Une récompense de taille à la clé : poulet – frites. Pour pouvoir prétendre à cette récompense, les aventuriers vont devoir démontrer qu’ils sont capables de remporter cette victoire. L’objectif de ce jeu de confort est de partir d’une petite plateforme pour atteindre la grande plateforme. Et pour l’atteindre, ils vont devoir progresser à l’aide de deux supports avec une personne dessus. Ces supports seront tenus par les autres membres de l’équipe qu’ils feront progresser mètre par mètre. C’est une épreuve de vitesse et d’équilibre. Pour l’équité numéraire des équipes, un tirage au sort est organisé : Yassin et Candice ne participeront pas à ce jeu. Attention : 3, 2 , 1 … go ! Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018