Jeu de confort : tout peut basculer et être interrompu (Ep.3)

INTEGRALITE - C’est la 3è épreuve de confort de cette nouvelle édition Koh-Lanta, le combat des héros. A la clé : un kit de pêche ! C’est vital dans Koh-Lanta car il faut subvenir à ses besoins. Mais ce n’est pas tout, dans le panier il y a en supplément un poisson perroquet. Mais pour cela il faut gagner. Les deux équipes Jaunes et Rouges sont prêts à en découdre. Les Jaunes ne sont plus que 6 aventuriers, donc pour l’équité des équipes, 3 des Rouges ne vont pas participer à cette épreuve : Yassin, Javier et Nathalie. C’est une épreuve d’équilibre. L’objectif final : c’est de tenir en équilibre avec chacun les deux pieds posés sur une partie de poutre inclinée d’1m70 de long. Et ce, pendant 5 secondes. Mais avant d’arriver sur cette poutre, il va falloir passer des plateformes via des bambous de 5 mètres de long. Les équipes devront attendre qu’elle soit au complet sur une plateforme pour passer à la suivante. Que la meilleure équipe l’emporte ! Attention : 3,2,1… Go ! Extrait du REPLAY de l’émission 3 de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 30 mars 2018