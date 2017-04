Kelly, 100% rouge !

Kelly est arrivée sur le camp rouge pendant l’épreuve éliminatoire. Elle attend de pied ferme le retour des Bokor pour enfin faire leur connaissance. C’est avec le sourire que Kelly accueille les rouges et se présente. Elle partage avec eux sa joie d’être revenue dans le jeu. Elle soutient qu’elle n’est plus du tout bleue, mais bien 100% rouge dorénavant ! Revigorée et motivée, elle espère pouvoir aider sa nouvelle équipe à gagner l’immunité demain. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.