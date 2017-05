Kelly et Corentin, les deux ne font pas la paire

Le retour sur le camp après l’épreuve d’immunité se fait dans une ambiance mitigée. Claire et Sébastien seront immunisés tous les deux au conseil. Mais Corentin et Kelly ne sont pas fiers de leur parcours. Le binôme n’a pas été coordonné pendant l’épreuve d’immunité. Ils ne sont même pas arrivés au bout du parcours. Les deux aventuriers accusent le coup. Clémentine n’hésite pas à dire qu’ils passent un peu pour les « boulets » ! Mais ils ne sont pas les seuls à être en danger. Vincent et Mathilde sont aussi menacés. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.