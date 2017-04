Kelly et Yassin : les inséparables !

Au Cambodge, c’est le vingtième réveil des aventuriers mais le premier de Kelly sur le camp rouge. De bon matin, Yassin entraine la nouvelle venue dans ses travaux matinaux et la complicité parait vite évidente. La parisienne et le bordelais s’entendent bien ! Yassin découvre une personnalité dynamique qui lui ressemble et qui le change de ses premiers coéquipiers rouges. Ils se donnent même des surnoms. Entre Yas Ingalls et Kel’Ingalls, c’est une belle amitié qui commence. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.