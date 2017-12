C’est le grand dénouement dans l’archipel des Fidji ! Ils sont encore quatre aventuriers à pouvoir prétendre au titre suprême de grand gagnant de Koh Lanta. Mais réaliser ce rêve, ils devront affronter la redoutable épreuve d’orientation et maîtriser les mythiques poteaux de Koh Lanta. La route est encore longue et tout peut arriver ! Qui sera le plus tenace ? Qui l’emportera ? L’épopée fidjienne touche à sa fin.