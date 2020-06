Koh-Lanta : Naoil : « Je suis fière d’avoir montré ce qu’une femme peut faire »

En savoir plus sur Denis Brogniart

Après 32 jours d’aventure à l’autre bout du monde, aux îles Fidji, Naoil est la grande gagnante de Koh-Lanta : l’île des Héros. Pour la première fois et seulement quelques minutes après sa victoire, l’aventurière et future maman revient sur sa participation à l’émission. Koh-Lanta représentait pour elle, un rêve de jeune fille et la femme qu’elle est devenue est fière d’avoir tiré son épingle du jeu face à cinq héros et 16 nouveaux aventuriers. Naoil revient également sur son choix entre Claude et Inès, après sa victoire sur l’épreuve des poteaux. Retrouvez plus d’interviews sur MYTF1.