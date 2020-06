En savoir plus sur Denis Brogniart

Pour cette finale, Claude, Inès et Naoil s’affrontent sur la redoutable et exigeante épreuve des poteaux. Les trois derniers aventuriers ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils doivent maîtriser leurs nerfs et faire face au stress de cette épreuve. Qui a été le plus tenace ? Et surtout, qui sont les deux derniers finalistes de cette incroyable épopée ? Extrait de l’émission Koh-Lanta : l’île des Héros du vendredi 5 juin 2020.