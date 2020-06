Koh-Lanta : Le jury final découvre les finalistes et s'explique avec eux

En savoir plus sur Denis Brogniart

Pour les deux finalistes de cette saison, il est l’heure de faire face au jury final composé de tous les aventuriers éliminés depuis la réunification. Mais avant de voter, Pholien, Ahmad, Sam, Teheiura, Jessica, Éric et Régis découvrent avec surprise l’identité des candidats qui n’ont pas remporté l’épreuve de l’orientation : Alexandra et Moussa. Deux héros, Moussa et Teheiura profitent de ces retrouvailles pour s’expliquer… Plus tard, Denis Brogniart invite l’aventurier qui n’a pas été choisi par le vainqueur de l’épreuve des poteaux à rejoindre le conseil. La stupeur se lit sur tous les visages. Après cette découverte, il est temps d'accueillir les deux derniers finalistes afin de s’expliquer sur certaines stratégies et adresser un dernier mot au jury final. Qui aura le plus de voix ? Extrait de l’émission Koh-Lanta : l’île des Héros du vendredi 5 juin 2020.