Koh-Lanta 2021 : Élimination 14 du 7 décembre 2021

En exclusivité pour MYTF1, l'aventurier sortant de l'émission 14 se confie.Lors du dernier duel dans l'arène, c'est Alix qui a triomphé face à Christelle et Loïc. Seule sur l'île des Bannis, elle a depuis été rejointe par Sam, perdant malheureux à l'épreuve de confort et Hugo, éliminé au dernier conseil. Seul l'un d'entre eux peut encore espérer revenir dans l'aventure au moment de l'épreuve d'orientation. Et tout va se jouer maintenant ! Alors qui de Sam, Alix ou Ugo, gagnera sa chance de revenir dans l'aventure ? Qui voit son aventure "Koh-Lanta, La Légende" s'arrêter définitivement ce soir, aux portes de la grande finale ? Réponse en images.