Koh-Lanta 2021 : Élimination 2 du 7 mai 2021

Lors de ce septième épisode diffusé vendredi 7 mai 2021 sur TF1, les aventuriers ont vu leurs destins se lier. Jonathan/Magali, deux ex-rouges, et Vincent/Laetitia, deux ex-jaunes, se sont immédiatement sentis en danger. Laetitia a cherché sans relâche un collier d’immunité et a fini par le trouver. C’est soulagés que les deux ex-jaunes se sont rendus au conseil mais c’était sans compter sur l’arme secrète redoutable de Lucie. En voulant protéger son amie Maxine, Lucie a fouillé de fond en comble la forêt et a trouvé le bracelet noir. Au conseil, Laetitia a joué son collier d’immunité mais le bracelet noir, arme secrète surpuissante, a donc fait sortir à leur grande surprise, Laetitia et Vincent. Qui est pris qui croyait prendre ! Surpris, les deux ex-jaunes sont victimes du terrible bracelet noir. Découvrez l’interview exclusive de Laëtitia pour MYF1.