Koh-Lanta 2021 : Élimination 4 du 28 septembre 2021

En exclusivité pour MYTF1, l'aventurier sortant de l'émission 5 se confie. Karima elle, a été éliminée lors du dernier duel dans l'arène face à Ugo et Maxime. Tous les deux espèrent rejoindre l'aventure de la réunification. Mais ils vont voir arriver une adversaire en la personne de Clémentine, évincée lors du conseil des rouges, lâchée par Alexandra et Alice qui ont rejoint la stratégie des hommes. Clémentine n'a pas hésité à saisir la seconde chance que cette saison des Légendes lui offre. La voilà qui débarque sur une terre inconnue, l'Île des Bannis. Elle ne le sait pas mais elle va retrouver Maxime, éliminé par les jaunes, et Ugo qui est là depuis près de 10 jours. Après de courtes retrouvailles, il est temps de se rendre au cœur de l'Arène pour s'affronter. Alors qui de Clémentine, Ugo ou Maxime est parvenu à garder sa place dans l'aventure ? Qui voit son aventure "Koh-Lanta, La Légende" s'arrêter définitivement ce soir ? Réponse en images.