Koh-Lanta 2021 : Élimination du 16 avril 2021

Lors de ce sixième épisode diffusé vendredi 16 avril 2021 sur TF1, la réunification a eu lieu entre jaunes et rouges. Maxine, ambassadrice rouge, et Laure, ambassadrice secrète, ont proposé à Vincent, ambassadeur jaune, d’éliminer l’un des leurs : Frédéric. Laure et Maxine jugeaient leur coéquipier d’être à l'origine de la stratégie des rouges d’éliminer les femmes. Elles ont poursuivi leur entreprise en s’associant à la majorité jaune pour sortir leur capitaine au premier conseil de la réunification, Hervé. Découvrez son interview exclusive pour MYF1.