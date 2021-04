Koh-Lanta 2021 : Élimination du 9 avril 2021

Lors de ce cinquième épisode diffusé vendredi 9 avril 2021 sur TF1, les jaunes ont perdu l’épreuve d’immunité. Agacé depuis plusieurs jours par le comportement de l’omniscient Aurélien, Shanice a organisé en secret son élimination. Il faut dire qu’elle n’est pas la seule à ne plus supporter les leçons du tout-puissant pharmacien. Aurélien ne s’est douté de rien et est parti confiant au conseil sans jouer son talisman, gagné le premier jour et qui aurait pu le protéger. Pour le co-capitaine de l’équipe jaune, l’aventure Koh-Lanta s’arrête ici. Découvrez son interview exclusive pour MYF1.