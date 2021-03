Koh-Lanta 2021 : Résumé de l’émission 1 du 12 mars 2021

Précédemment dans “Koh-Lanta, Les Armes Secrètes” sur TF1… 20 nouveaux aventuriers sont arrivés en Polynésie sur leurs pirogues. Très vite associés en binôme mixte, ils ont dû relever un premier défi. Aurélien et Laetitia ainsi que Candice et Hervé en sont sortis vainqueurs et sont devenus les deux paires de capitaines des nouvelles tribus. Ils ont tous reçu un avantage inédit : une arme secrète. Les rouges ont remporté la première épreuve d’immunité de l’aventure. Les jaunes déçus ont dû faire un choix et c’est finalement Sylviane qui a été éliminée par ses coéquipiers. Rendez-vous vendredi 19 mars pour un nouvel épisode de Koh-Lanta, Les Armes Secrètes à 21h05 sur TF1.