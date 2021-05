Koh-Lanta 2021 : Résumé de l’émission 10 du 14 mai 2021

En Polynésie, ils ne sont plus que 8 naufragés à espérer atteindre la finale de Koh-Lanta et ses deux terribles épreuves : l’épreuve d’orientation et les mythiques poteaux. Parmi eux, 3 ex-jaunes pourtant arrivés en force à la réunification. Flavio qui a su se faufiler à force de sourires et de gentillesse. Lucie qui a basculé du côté rouge, déçue des jaunes. Enfin, Thomas, la dernière figure emblématique des jaunes qui vient d’être éliminé.