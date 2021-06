Koh-Lanta 2021 : Résumé de l’émission 12 du 28 mai 2021

Lors de ce douzième épisode diffusé vendredi 28 mai 2021 sur TF1, place à la première partie de la grande finale de ce “Koh-Lanta, les armes secrètes”. Maxine, Laure, Lucie, Jonathan et Arnaud sont fin prêts à en découdre face à la terrible épreuve de Koh-Lanta. Il n’y a que trois places sur les poteaux ! Qui saura garder ses nerfs et son cap tant l’enjeu est grand ? Qui saura faire preuve d’endurance et de maîtrise de soi ? L’aventure de Laure et Arnaud s’arrête malheureusement avant l’épreuve finale ultime.