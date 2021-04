Koh-Lanta 2021 : Résumé de l’émission 3 du 26 mars 2021

En Polynésie, les Toa et les Oro s’affrontent. Et en ce moment pour les rouges, tout va pour le mieux. Ils ont remporté une inoubliable récompense aux côtés de l’inégalable Teheiura. Revenu sur sa terre natale pour leur enseigner ses connaissances en survie. Revigorés et extasiés, les rouges ont repris des forces et remporté l’épreuve d’immunité. Une nouvelle défaite pour les jaunes, abbatus. Ils ont dû réfléchir qui éliminer au prochain conseil. Sur la sellette : Laëtitia, Lucie et Elodie. C’est finalement la coach sportive du nord qui a été éliminée par ses coéquipiers d’aventure.