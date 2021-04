Koh-Lanta 2021 : Résumé de l’émission 5 du 9 avril 2021

En Polynésie française, sur ses magnifiques îles sous le vent, 21 naufragés sont venus s’affronter et lutter contre les éléments. Les rouges emmenés par leur capitaine historique Hervé, sont 7 dont 3 filles : Maxine, Laure et Magali. Cette dernière revient de loin car elle a réintégré le jeu suite au forfait médical de Gabin. Néanmoins, les trois femmes se sentent en danger. Elles savent que le groupe des hommes est très soudé. Ils n’ont pas caché leur intention d’éliminer les filles une par une. Cela les irrite au plus haut point et ont bien l’intention de se rebeller. Maxine et Laure ont écumé la forêt et l’agricultrice a découvert une arme secrète. Elle sait qu’elle aura un rôle à jouer lors des ambassadeurs. Chez les jaunes aussi, il y a eu des tensions. Alors que l’omniscient Aurélien a beaucoup apporté à son équipe tant en survie que sur les épreuves, il a fini par en agacer certains. Lassés de ses leçons et de son rôle de capitaine tout-puissant, Shanice a organisé secrètement sa sortie. Suite à la défaite des jaunes sur la dernière épreuve d’immunité, la jeune femme a vu le coup de poker à jouer. Logiquement, Aurélien ne s’est douté de rien et est parti confiant au conseil sans jouer son talisman, gagné le premier jour et qui aurait pu le protéger. Les jaunes sont maintenant huit et n’ont plus leur leader charismatique.