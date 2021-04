Koh-Lanta 2021 : Résumé de l’émission 6 du 16 avril 2021

En Polynésie, la réunification a eu lieu entre jaunes et rouges. Les Oro vivent désormais sur le camp jaune devenu blanc et c’est peu de dire que les couleurs ont vécu. Les jaunes, sous la gouverne de Shanice, se sont associés au rêve de vengeance des femmes rouges. Maxine, ambassadrice rouge, et Laure, ambassadrice secrète, ont proposé à Vincent, ambassadeur jaune, d’éliminer l’un des leurs : Frédéric. Belle aubaine pour l’analyste financier qui avait de suite accepté. Laure et Maxine jugeaient Frédéric à l'origine de la stratégie des rouges d’éliminer les femmes. Elles ont poursuivi leur entreprise en s’associant à la majorité jaune pour sortir leur capitaine au premier conseil de la réunification, Hervé.